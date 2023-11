Heinos große Liebe Hannelore verstarb in Kitzbühel

Seit Tagen wurde in allen Medien über den Gesundheitszustand von Heinos Hannelore spekuliert. Die „Krone“ hat nun die traurige Gewissheit und Bestätigung erhalten: Die Frau des 84-jährigen Publikumslieblings ist gestorben. „Ich habe von Hannelore an dem Tag einen Anruf bekommen. Sie sagte mir, dass es ihr nicht gut geht“, erzählt Heinos Manager Helmut Werner im „Krone“-Gespräch über den Tag ihres Ablebens. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es allerdings noch keinerlei Anzeichen dafür, dass es ihr binnen kürzester Zeit so schlecht gehen könnte.