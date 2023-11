Hier steigt Benko nach Shopping aus dem Privatjet

In Luxushotel auf exklusiver Shoppingmeile

Für den Immobilien-Jongleur offenbar aber nicht Grund genug, um auf luxuriöse Reisen zu verzichten. Während die Krisensitzung am Freitag noch lief, setzte sich Benko mit Ehefrau Nathalie (33) und seinem Nachwuchs in einen Privatjet vom Typ Bombardier Global Express. In Barcelona angekommen, residierte die Familie in einem Luxushotel direkt am exklusivsten Einkaufsboulevard der spanischen Stadt. Am Sonntagnachmittag ging es wieder zurück nach Tirol. Der Investor soll dabei mit vielen Einkaufssackerl gesehen worden sein.