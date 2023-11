Frauen von Ex-Freunden geschlagen und bedroht

Von Ex mit Messer bedroht

Knapp 24 Stunden später, am Sonntagabend, ereignete sich die zweite Gewalttat in Klagenfurt. Auf einem Parkplatz wurden eine 35-Jährige und ihr Freund (34) vom Ex-Partner (54) der Frau mit einem Messer bedroht. „Der Ex-Freund schlug seinem Kontrahenten ins Gesicht, wodurch dieser eine blutende Wunde erlitt“, schildert ein Beamter.