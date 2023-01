Jede vierte Frau wurde bereits Opfer von Gewalt

Die Studie „Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen in Österreich 2021“ wurde von Eurostat und dem Bundeskanzleramt bei der Statistik Austria in Auftrag gegeben. Es geht darin speziell um Gewalt, die Frauen erfahren bzw. um Gewalt, die sie überproportional häufig betrifft, in und außerhalb von Partnerschaften, durch Stalking, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und Gewalt in der Kindheit. Die Daten sollen erstmals Ergebnisse zu den Opfern liefern und eine wichtige Ergänzung zur amtlichen „Polizeilichen Kriminalstatistik“ darstellen, die polizeilich gemeldete Fälle erfasst, sowie zur „Gerichtlichen Kriminalstatistik“, die verurteilte Fälle abbildet.