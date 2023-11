Mit dem 20. Sieg des Jahres zur Winterkrone

Am Samstag starten die Damen der SPG Altach/Vorderland in Richtung Niederösterreich, wo sie am Sonntag (12.45/live ORF Sport Plus) im Nachtragsspitzenspiel der Admiral Frauen-Bundesliga beim regierenden Meister und aktuellen Tabellenführer St. Pölten gastieren. Mit einem Sieg könnten die Vorarlbergerinnen ein „Traumjahr“ im wahrsten Sinne des Wortes „krönen“.