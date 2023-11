Rückschlag für Ski-Superstar Marco Odermatt

Kein Risiko

„Marcos Bandscheibe wurde in diesem Trainingslauf nach einem kurzen Verdreher ordentlich zusammengestaucht, das hat zu einer Entzündung geführt. Er wird hier von unserer medizinischen Abteilung bestens betreut“, so sein Trainer Helmut Krug. „Weil wir im Hinblick auf die Rennen von nächster Woche in Beaver Creek keine Risiken eingehen wollen, bin ich mir nicht sicher, ob Marco in dieser Woche noch ein Ski-Training absolvieren wird.“