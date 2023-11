0:8! Österreich will den Ski-Kalender ändern

Dass Österreichs Ski-Verband bereits an einem anderen Weltcup-Kalender bastelt, ist wenig überraschend. Ski Austria und der englische Millionär an der Spitze der FIS sind sich seit geraumer Zeit alles andere als grün. Aber die Slalom-Premiere in Hochgurgl war ein Erfolg. „Dieses Rennen ist gekommen, um zu bleiben“, formulierte Ski-Austria-Generalsekretär Christian Scherer. Und weil’s dem Vernehmen nach in Zermatt/Cervinia große Probleme mit der Versicherung (Prämie steigt nach den Absagen enorm) gibt, tritt Österreich für eine Überarbeitung des Weltcup-Auftaktes ein. Mit gleich drei Doppel-Events am Beginn der Alpin-Saison: