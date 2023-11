Erste Geiseln könnten am Donnerstag zurückkehren

Die palästinensische Seite will hingegen verschleppte Frauen und Kinder freilassen. Ausgetauscht werden sollen maximal 300 palästinensische Häftlinge gegen bis zu 100 lebenden Geiseln aus Israel. Zuvor war noch von 50 Geiseln und 150 Häftlingen berichtet worden. Durchgeführt werden soll der Austausch an vier bis zehn Tagen. Der israelische Außenminister Eli Cohen rechnet damit, am Donnerstag die ersten freigelassenen Hamas-Geisel in seinem Land empfangen zu können. Einen Bericht, der von Donnerstagfrüh um 5 Uhr Ortszeit ausgeht, bestätigte er nicht.