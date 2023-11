Geisel-Deal: Junge Männer bis 18 kommen frei

Auch die EU-Spitzen reagierten inzwischen positiv auf das Abkommen. „Jeder Tag, an dem diese Mütter und Kinder von Terroristen als Geiseln festgehalten werden, ist einer zu viel. Ich teile die Freude der Familien, die schon bald ihre Liebsten wieder in die Arme schließen können“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie appellierte an die Hamas, auch die übrigen der insgesamt etwa 240 Geiseln freizulassen. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sagte, die Vereinbarung gebe den verzweifelten Familien in Israel etwas Hoffnung und den Palästinenserinnen und Palästinensern eine Atempause.