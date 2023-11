Israel und Hamas tauschen Geiseln gegen Gefangene

Biden: „Unermüdliche Diplomatie“

Das Abkommen sei „ein Beweis für die unermüdliche Diplomatie.“ Am 7. Oktober waren hunderte Kämpfer der Hamas und anderer Terrororganisationen nach Israel eingedrungen und hatten dort überwiegend an Zivilpersonen Gräueltaten verübt. Ungefähr 1200 Menschen wurden nach israelischen Angaben getötet, 240 weitere in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion darauf begann Israels Armee, Ziele im Gazastreifen aus der Luft und vom Boden aus anzugreifen. Laut der Hamas wurden seither mehr als 1400 Menschen im Krieg getötet.