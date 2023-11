Geiseldeal fast fix, Krieg geht aber wohl weiter

Die israelische Regierung ist am Abend zusammengekommen, um über den Entwurf einer Vereinbarung mit der Hamas abzustimmen. Dieser sieht Medienberichten zufolge eine viertägige Feuerpause sowie einen Austausch von 50 Geiseln der Hamas gegen mindestens 140 Häftlinge in Israel vor. Auf beiden Seiten geht es um die Freilassung von Frauen und Minderjährigen. Die Hamas hatte ihre Zustimmung schon zuvor an die Vermittler in Ägypten und Katar übermittelt.