Hamas gibt Details zu Geisel-Deal bekannt

Mit ihrem Einsatz will Israels Armee die islamistische Terrororganisation Hamas zerschlagen, deren Kämpfer am 7. Oktober Israel überfallen hatten. In dem Ort Jabalya liegt auch das gleichnamige Flüchtlingsviertel im Gazastreifen. Dort leben auf 1,4 Quadratkilometern etwa 116.000 Menschen, die in Kriegen mit Israel seit 1948 fliehen mussten.