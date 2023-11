Sommerbilanz: Tirols Touristiker sind zufrieden

Jeder Sommer geht einmal vorüber – für den Tiroler Tourismus war dieser Zeitpunkt der 31. Oktober, an dem die Sommersaison offiziell ein Ende gefunden hat. Zeit also, Bilanz zu ziehen. Und diese fällt positiv aus. 6,3 Millionen Gästeankünfte im Zeitraum Mai bis Oktober 2023 bedeuten ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Übernachtungen haben um 1,5 Prozent auf 22,8 Millionen zugenommen. Einzig die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist leicht zurückgegangen und beträgt 3,6 Tage (minus 0,1 Tag).