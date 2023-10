KV-Verhandlungen: Die Fronten sind verhärtet

Die Arbeitgeberseite bietet derzeit 2,5 Prozent mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 1050 Euro an. Die Gewerkschaft fordert angesichts der nicht aufzuhaltenden Teuerungen im Alltag 11,6 Prozent Lohnerhöhung - die Fronten sind so verhärtet wie selten zuvor. Doch nicht nur im Metallersegment changiert man zwischen zwei unverrückbaren Polen. Ein Gehaltsplus von 11 Prozent fordern auch die Vertreter der rund 430.000 heimischen Handelsangestellten. Noch prekärer ist die Situation im Journalismus, wo der Verband österreichischer Zeitungen den Kollektivvertrag ohne Ankündigung und Vorgespräch einseitig kündigte. Ein Novum in der heimischen Betriebslandschaft, die die so hochgepriesene Sozialpartnerschaft ad absurdum führt.