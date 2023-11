Eltern erkämpfen roten Schutzweg für Kinder

„Vor der Schule geht es zu wie auf einer Autobahn!“ Katharina Gehwolf ist besorgt um die Sicherheit der Kinder in Wagrain. Als Mutter sind ihr ausgerechnet die Elterntaxis an der Volksschule ein Dorn im Auge. „Immer mehr Kinder werden direkt vor die Schule gefahren“, beobachtet ihre Kollegin Maria Kaswurm-Steger. Schüler, die zu Fuß oder mit dem Rad kamen, waren durch die vielen haltenden Pkw gefährdet. Die Gemeinde malte die Straße vor der Schule Rot an, Schüler können dort sicher queren. Zudem können die Kleinen über einen neuen Fußweg am 300 Meter entfernten Wasserwelt-Parkplatz aussteigen und zur Volksschule laufen. „Es hat sich sichtlich etwas verbessert“, lautet das Fazit der Mütter: Vor der Schule halten kaum mehr Autos.