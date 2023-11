Wie es mit den Zinsen jetzt weitergeht

Plafonds noch nicht erreicht

In diesem Jahr werden die Notenbanken keine weiteren Zinserhöhungen mehr vornehmen. Die Inflation geht zurück. Sie wird aber Anfang 2024 in der Eurozone noch bei über drei Prozent und in Österreich wohl über vier Prozent liegen. Doch das ist noch weit von den zwei Prozent entfernt, die als „Stabilitätsziel“ gelten. Daher schließt OeNB-Gouverneur Holzmann, der ja auch im EZB-Rat sitzt, eine nochmalige Anhebung der Leitzinsen nicht aus. Ähnliche Aussagen hörte man zuletzt aus den USA.