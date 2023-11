Endgültig fix: Neues Best Western Hotel in Linz

Die B.W. Hotel Betriebsgesellschaft übernimmt das Hotel Spinnerei im Linzer Stadtteil Ebelsberg mit einem langjährigen Pachtvertrag mit der Linz Textil Holding AG. Das Management des Designhotels vor Ort verantwortet die Schwestergesellschaft unitels consulting GmbH. „Ich freue mich über unseren nunmehr zweiten Standort in Österreich und den Ausbau unseres Portfolios mit diesem schönen neuwertigen Designhotel. Nachdem wir im Frühjahr diesen Jahres unser erstes Hotel in Österreich in Tulln an der Donau übernommen haben, läuft die Expansion unserer Gruppe in Österreich weiter nach Plan. Mit unserem Markenpartner Best Western werden wir das Linzer Hotel noch stärker auch international vermarkten“, erklärt Roman Schmitt, Geschäftsführer der B.W. Hotel Betriebsgesellschaft und der unitels consulting GmbH.