Biden bekräftigt US-Führungsanspruch im Pazifik

Am Donnerstag wurde der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in San Francisco abgehalten. In dieser Gruppe arbeiten 21 Staaten rund um den Pazifik zusammen, darunter zusätzlich zu China und den USA auch Russland, Japan und Südkorea. Etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung leben in diesen Staaten. Der Block erwirtschaftet zusammen ungefähr 60 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP).