Biden trifft Xi: Plauscherl unter guten Feinden

Beziehungsstatus: kompliziert. Am Mittwoch treffen sich US-Präsident Biden und Chinas Staatspräsident Xi in San Francisco. Gaza-Krieg, Taiwan, Wirtschaftssanktionen - kontroverse Themen gibt es viele zu erläutern. Krone+ erklärt, was von dem Gipfeltreffen der Weltmächte zu erwarten ist.