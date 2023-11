Reise in die Oase des Glücks geplatzt: Geld weg!

Gutschrift eingestreift

Die Billigfluglinie hatte die Gutschrift eingezogen und anulliert. Verärgert wandte sich die Kundin an die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte in Wien, eine gesetzliche Schlichtungs- und Durchsetzungsstelle. Das erhoffte „Happy End“ in dem finanziellen Reisefiasko blieb allerdings aus.