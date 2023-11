Lustenau feierte gegen Dornbirn Erfolgserlebnis

Kalte Temperaturen, der Boden nass und schnell, außerdem ein enger Platz. Leicht war es nicht für die Austria, gegen den Zweitligisten, der in der Defensive in Halbzeit eins gut stand, viele Chancen zu erarbeiten. Die einzige in Hälfte eins nützte Baila Diallo, der Clermont-Leihspieler köpfte nach Flanke von Flanke von Fabian Gmeiner zum 1:0 ein. In Hälfte zwei erhöhte Anthony Schmid sehenswert auf 2:0 (58.). Dornbirn gelang nach einer Unachtsamkeit der Lustenauer durch den schnellen Sebastian Santin der Anschlusstreffer (80.), Torben Rhein setzte in der Nachspielzeit den 3:1-Schlusspunkt (90.+1). „Wir waren gut im Spiel, haben wenig zugelassen und wir hatten die Kontrolle“, meinte Schneider, „das Gegentor kann passieren.“