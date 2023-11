Die Sprache des Streiks: Bengalos und laute Pfiffe

„Kann sein, dass eine zweite Streikwelle kommt“

Nicht nur bei Engel wurde am Donnerstag gestreikt, auch bei Landtechnikspezialist Pöttinger und Anlagenbauer Primetals stand der Betrieb still. Alleine in dieser Woche werden in Oberösterreich rund 100 Betriebe bestreikt. Ausgestanden ist nichts. Gerstmayer: „Es kann sein, dass in den diese Woche bestreikten Betrieben eine zweite Streikwelle kommt.“