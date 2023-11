Lohnrunde: Harte Bandagen auch in anderen Branchen

Am Dienstag gab es Demonstrationen der Handelsangestellten, die elf Prozent mehr Gehalt wollen. „Zusammen mit den rahmenrechtlichen Forderungen wären das sogar 14 Prozent. Das ist von der Leistbarkeit weit entfernt“, warnt Handelsobmann Rainer Trefelik, der vor der nächsten Runde am Donnerstag weiter kein konkretes Angebot machen will.