Mit Hoflader abgestürzt - Landwirt (63) tot

Der 63-Jährige aus dem Bezirk Weiz führte am Donnerstag landwirtschaftliche Arbeiten durch, hatte dafür den Hoflader in Betrieb. Gegen 10.30 Uhr war er mit Aushubarbeiten bei seinem Anwesen beschäftigt. Das Aushubmaterial wollte er mittels Hoflader über einen steil abfallenden Forstweg in ein Waldstück verbringen.