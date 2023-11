Fahranfänger demoliert mit BMW zwei weitere Autos

Der Fahranfänger war am Mittwochabend um 19.30 Uhr in Buchs unterwegs, als er bei einer Straßengabelung die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in ein links geparktes Auto krachte. Von dort wurde der BMW auf die andere Straßenseite geschleudert, überfuhr dabei eine Mauer und knallte in ein rechts geparktes Auto.