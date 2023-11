Heißer Genuss tut Körper und Seele wohl

Kakao stärkt die Knochen

Kakao steigert das Energielevel langsamer, dafür aber länger anhaltend. Dazu kommt der hohe Gehalt an Magnesium und Kalzium: So deckt eine Schale Kakao etwa ein Fünftel das täglichen Kalzium-Bedarfs. Enthaltenes Magnesium ist ebenfalls wichtig für Knochen, Zähne und Muskeln. Kakao enthält viele Flavanole. Diese sekundären Pflanzenstoffe wirken sich positiv auf die Elastizität der Blutgefäße aus. Sie können sich dann besser ausdehnen, was den Blutdruck positiv beeinflusst.