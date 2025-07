Offiziell! Bayern hat endlich seinen Wunschspieler

Diaz hat bei den Bayern einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. 67,5 Millionen Euro plus zusätzlicher Millionen an möglicher Bonuszahlungen soll der Rekordmeister für den Offensivspieler an Liverpool überweisen. Schon in dieser Woche könnten ihn die Bayern-Fans in Aktion erleben. Und zwar beim Testspiel am Samstag gegen Olympique Lyon. Er läuft jedenfalls künftig mit der Nummer „14“ auf.