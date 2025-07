Linker Terror: Ex-Mitglied der Roten Brigaden tot

Fiore leitete die Turiner Gruppe der Roten Brigaden und war aktiv am Anschlag in der Via Fani am 16. März 1978 beteiligt. Laut Ermittlungen gehörte er zu den vier Terroristen, die als Luftwaffensoldaten verkleidet das Feuer auf Moros Leibwächter eröffneten. Dabei klemmte sein Maschinengewehr, wodurch er nicht auf das Fahrzeug mit dem Politiker und seiner Eskorte schießen konnte.