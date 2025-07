Eine Greißlerei, in der nur Mist verkauft wird? Ja

Drei Kollektionen an feinstem Mist

Unter dem Motto „Bei uns ist die Kacke noch am Dampfen“ bietet der Lebenshof ab sofort feinsten, buchstäblich handverlesenen Naturdünger in Selbstbedienung. „Die Mistkollektion 2025 umfasst Sonnenweide Gold, der aus elegantem Pferdemist mit fruchtig-würziger Note besteht, Hochland Reserve – sanfter Lamamist für empfindliche Kulturen und Bovino Nero – die dunkle Seele der Fruchtbarkeit, gewonnen von einer exklusiven Rinder-Mischung“, lachen die beiden. Die Ware ist gegen freie Spende und in Selbstbedienung direkt am Hof erhältlich. Der Reinerlös kommt den Tieren am Hof zugute.