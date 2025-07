Raiffeisenbank baut Russland-Geschäft weiter ab

Dass die Raiffeisenbank ihr Geschäft in Russland abbaut, hat mit den Vorgaben der Europäischen Zentralbank (EZB) zu tun. Es gehe sogar rascher voran als im Zeitplan vorgeschrieben, hieß es am Mittwoch. Aufgrund der Rubel-Aufwertung im ersten Quartal seien die Fortschritte vor allem in lokaler Währung zu sehen. Seit Jahresbeginn seien die Kredite von Kundinnen und Kunden in Russland um neun Prozent reduziert worden, die Einlagen um neun Prozent gesunken.