46-Jähriger tot aufgefunden: Obduktion ausständig

Der 46-Jährige wurde in der Zweitwohnung eines Bekannten in Wien-Margareten tot aufgefunden. Das Obduktionsergebnis war am Donnerstagvormittag noch ausständig. Dieses liege noch nicht vor, hieß es bei der Wiener Polizei. Die Leiche hatte Würgespuren am Hals sowie einen Schnitt an einem Finger, Fremdverschulden sei nicht auszuschließen, hatte es am Vortag geheißen. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.