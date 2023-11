Microsoft enthüllt Spezialprozessoren für KI

Der US-Softwarekonzern Microsoft will künftig eigene Chips für Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen. Das Unternehmen stellte am Mittwoch auf einer Entwicklerkonferenz mit Maia einen eigenen KI-Chip vor, der zur Erledigung von anspruchsvollen Aufgaben in der hauseigenen Azure-Cloud zum Einsatz kommen soll.