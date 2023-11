Netanyahu hält an seiner „heiligen Mission“ fest

Israels Premier Benjamin Netanyahu sieht sich immer heftigerer internationaler Kritik am Vorgehen seiner Armee im Gazastreifen ausgesetzt. Auch der Druck durch Angehörige der Hamas-Geiseln, endlich die Positionen der Regierung in den Verhandlungen um eine Freilassung ihrer Liebsten offenzulegen, steigt. Doch Netanyahu zeigt sich davon unbeeindruckt und hält an seiner „heiligen Mission“ fest.