Israels Armee zog sich aus Al-Shifa-Klinik zurück

Zudem sollen dutzende Zivilpersonen in dem Krankenhaus verhört und anschließend wieder freigelassen worden sein. Das israelische Eindringen hatte international Sorge um die Menschen in dem Krankenhaus ausgelöst. Laut der UN sind mindestens 2300 Patientinnen und Patienten, Mitarbeitende und vertriebene Zivilpersonen in der Einrichtung in der Stadt Gaza. Nach tagelangen heftigen Kämpfen und Luftangriffen ist sie komplett abgeriegelt. Im Krankenhaus selbst hat es einem Militärsprecher nach aber keine Kämpfe gegeben.