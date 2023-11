„Terrorstaat Israel begeht Kriegsverbrechen“

Wirbel vor Erdogan-Besuch in Deutschland

Nach den jüngsten Äußerungen Erdogans herrscht vor dem Besuch des türkischen Staatschefs helle Aufregung in Deutschland. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sieht in Erdogan keinen legitimen politischen Partner Deutschlands. „Wer das Existenzrecht Israels nicht nur leugnet, sondern aktiv bekämpft, darf kein Partner für die deutsche Politik sein“, sagte am Mittwoch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).