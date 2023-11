Alles wird immer teurer und das schmerzt

Thema Teuerung am interessantesten

Bestätigt fühlt sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil durch die Ergebnisse der Umfrage, die – per Telefon und online – von 25. September bis 12. Oktober quer durch die Altersgruppen ab 16 Jahren durchgeführt worden ist. Demnach rangiert das Thema Teuerung an oberster Stelle in der Dringlichkeit, während 64 Prozent der Bürger die Maßnahmen der Landesregierung gegen die Preissteigerung als „sehr“ oder „eher hilfreich“ beurteilen. „Diese Daten zeigen, dass wir mit unseren Maßnahmen richtig liegen. Gleichzeitig sind sie für mich ein Auftrag, bei unseren Anstrengungen nicht locken zu lassen“, so Doskozil. Der Wärmepreisdeckel ist ein Beispiel (siehe Bericht unten).