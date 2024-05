60 Verletzte bei schweren Unruhen in Neukaledonien

In der Hauptstadt Nouméa wurden zahlreiche Autos und Gebäude in Brand gesetzt, was zu starker Luftverschmutzung geführt hat. In Neukaledonien leben etwa 270.000 Menschen, die 1998 weitgehende Autonomie erlangt haben. Seit dem letzten Votum für einen Verbleib in Frankreich sind die Fronten verhärtet.