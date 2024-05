Christina Applegate: „Ich aß nur 5 Mandeln am Tag“

„Nur fünf Mandeln am Tag gegessen“

„Ich habe mir jahrelang das Essen entzogen“, gestand die heute 52-Jährige jetzt in dem Podcast „MeSsy“, damals an Magersucht gelitten zu haben. Rückblickend wisse sie jetzt über die Zeit in der Erfolgsserie: „Es war eine verdammte Folter.“