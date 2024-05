Wenn der Ring am Finger nicht aufhört zu sprechen

Der Sprung an die Gurgel

Weil der zuständige Pflegschaftsrichter seine Mails nicht beantwortet hatte, suchte ihn der Mann am 2. Jänner in der Sprechstunde am Bezirksgericht Oberwart auf und forderte mehr Geld. Herr Rat verneinte höflich, worauf ihm der Angeklagte an die Gurgel sprang und zudrückte. Man purzelte auf den Boden, einen Tritt später fiel auch der Satz: „Und mietfrei geh ich auch, sonst bring ich dich um.“ Weil der Richter kurz „kriegst eh Alles“ geantwortet hatte, ließ der Angreifer von ihm ab und machte sich zufrieden auf den Heimweg.