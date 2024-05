Das Burgenland radelt ins große Rampenlicht

„Wir wollten nicht, dass sie hier nur starten und einfach wegdüsen“, begründete Burgenlands Tourismus-Boss Didi Tunkel mit einem Augenzwinkern, warum Bad Tatzmannsdorf nach dem Prolog in St. Pölten tags davor am 3. Juli erstmals Start- und Zielort der ersten Etappe der Tour of Austria ist. „Die Etappe bietet nicht nur den Athleten eine herausfordernde Strecke, sondern gibt uns auch die Gelegenheit, die Schönheit und Gastfreundschaft unserer Region einem breiten Publikum zu präsentieren.“