„Diese Politik ist zwei Generationen alt“

Nach zwei Aktionen, bei denen Klimaaktivisten vor der Landtagssitzung die Tiefgaragenzufahrt blockiert und während der Sitzung demonstriert hatten, war die Exekutive am Mittwoch auf der Hut. Schon auf der Zufahrtsstraße wurden am frühen Morgen die Fahrzeuge kontrolliert, in die Tiefgarage durften nur Landhausmitarbeiter und Landtagsbesucher mit Akkreditierung. Das Landhaus glich einer uneinnehmbaren Festung: Der Vorplatz war abgesperrt, unzählige Polizeiautos standen auf dem Gehweg.