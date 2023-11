Kein Pensionsantritt vor 65 nur für Akademiker?

Aber stimmt das überhaupt? Beginnen Akademiker tatsächlich erst zu arbeiten, wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben? In den weitaus meisten Fällen ist das gar nicht so, ergibt eine „Krone“-Anfrage bei der Hochschülerschaft an der JKU in Linz: „Es sind in etwa 70 Prozent der JKU-Studierenden nebenbei berufstätig“, weiß ÖH-Vorsitzender Philipp Bergsmann. Wögingers Vorstoß möchte er aber nicht bewerten: „Als ÖH JKU konzentrieren wir uns auf die Vertretung der Studierenden an der JKU. Dabei steht für uns die Studentenpolitik im Vordergrund und nicht die Gesellschaftspolitik.“