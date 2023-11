Lustenaus Sportchef Schneider erwartet Reaktion

Mader hat sich ein Denkmal geschaffen

Heute Mittwoch verabschiedet sich Markus Mader offiziell von der Mannschaft. Das wird sicherlich noch einmal ein emotionaler Moment für den nunmehrigen Ex-Trainer und wohl auch die Spieler. Zumindest bei jenen, die bis zum Schluss hinter „Mäde“ standen und gerne mit ihm weitergearbeitet hätten. Mit dem, was Mader in den letzten zwei Saisonen für den Verein geleistet hat, ist ihm ohnehin ein Denkmal für die Ewigkeit sicher. Dem Aufstieg folgte die sportlich erfolgreichste Saison in der Klubgeschichte. Hinzu kam der Rekordtransfer von Bryan Teixeira, der wesentlich dazu beitrug, den Verein zu entschulden. Ganz zu schweigen vom Stadionneubau, der ohne Aufstieg wohl immer noch in irgendeiner Schublade vor sich hinschimmeln würde.

Egal, wer nun das Traineramt übernimmt - die Basis, dass Lustenau überhaupt in der Bundesliga spielt, hat Markus Mader mit seinem Co-Trainer Martin Schneider gelegt. Beide werden auch ohne die Austria beste Kumpel bleiben und vielleicht irgendwann wieder gemeinsam eine neue sportliche Herausforderung finden. Ein Dankeschön an dieser Stelle auch von mir - vor allem für die vielen interessanten Gespräche, die weit über das rein Berufliche hinausgingen und zeigen, dass auch das Menschliche im Fußball-Business noch etwas zählen kann. Das zeigt auch die große Wertschätzung gegenüber uns Journalisten.