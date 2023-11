Baulandabgabe: Tausende suchen um Ausnahme an

Erneute ÖVP-Kritik

Die ÖVP sieht sich durch den verschobenen Start der Einhebung in ihrer Kritik bestätigt: „Damit geht das Baulandsteuer-Chaos in die nächste Runde und bestätigt uns ein weiteres Mal, wie undurchdacht diese Abgabe ist. Doskozil hat hier einen Schnellschuss gemacht und hält noch aus ideologischen Gründen an dieser Abzocke fest“, meint ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Das einzig Richtige sei nun, die Notbremse zu ziehen und die Abgabe abzuschaffen.