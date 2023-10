Baulandabgabe: Panne bei den Infoschreiben

Konter vom Landesrats-Büro: „Der ÖVP sind günstige Baugründe für junge Familien offenbar kein Anliegen.“ Bisher habe es von türkiser Seite auch keinerlei Vorschläge gegeben, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Zugleich verweist das Büro Dorner auf die ÖVP-geführten Bundesländer Salzburg und Tirol in denen ebenfalls eine Baulandabgabe eingehoben werde bzw. in Umsetzung sei.