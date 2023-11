Superkleber im Auge: Was Sie tun können

Aua, da tut schon allein die Vorstellung weh: Einer Klimaaktivistin soll bei einer Klebe-Aktion am Wochenende in Tirol Superkleber ins Auge gespritzt sein. Was tut man in so einem Fall? Und was, wenn der Sprössling beim Basteln daheim Klebstoff verschluckt? Wir haben für Sie recherchiert!