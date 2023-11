Einsatz: Flammen am Wiener Christkindlmarkt

Feueralarm am Rathausplatz: In der Nacht auf Montag gegen 2.30 Uhr stand plötzlich ein Versorgungscontainer am Christkindlmarkt in Flammen. Auf „Krone“-Anfrage wurde der Einsatz von Einsatzoffizier Jürgen Figerl bestätigt. Erst gegen 4 Uhr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.