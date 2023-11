Liefering fehlt es in der zweiten Liga an Reife

Die Leistung – vor allem in Halbzeit eins – hat gestimmt, geholfen hat es aber nichts. Liefering verlor den Zweitliga-Heimtreff mit Kapfenberg 0:1. „Wir haben heute die vielleicht beste Halbzeit in einem Heimspiel in dieser Saison gespielt“, war Jungbullen-Coach Onur Cinel mit dem Gesehenen zufrieden. Aber: „Es ist einfach so, dass wir in diesen sehr überlegenen Phasen noch zu wenige Tore schießen.“