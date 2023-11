Rückfall bei SW Bregenz-Kapitän Kristijan Makovec

Im Freundschaftsspiel in der Länderspielpause gegen Austria Lustenau am 7. September wurde Bregenz-Kapitän Kristijan Makovec in der Endphase des Spiels eingewechselt, verletzte sich damals an der Ferse. Seither plagen den 27-Jährigen Probleme. Die genaue Ursache konnte bisher nicht ermittelt werden, weder Stoßwellentherapie, eine Behandlung in seiner Heimat Kroatien, noch andere Ansätze brachten bisher das gewünschte Ergebnis.