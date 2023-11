Mit Quad auf Tiroler Gemeindestraße ausgerutscht

Die Polin (38) war am Samstag um 12.45 Uhr mit einem Quad in Inzing unterwegs, ihr Bruder fuhr vor ihr auf einem Motorrad. Plötzlich kam sie auf der Gemeindestraße im Bereich Kohlstatt ins Rutschen, dadurch ins Schleudern und in weiterer Folge zu Sturz. Die Ursache ist noch unbekannt. Die Verunfallte verlor das Bewusstsein. Ihr Bruder bemerkte den Unfall und setzte die Rettungskette in Gang.